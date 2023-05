Sportschau-Moderatorin fragt jetzt auch die Maus

"Frag doch mal die Maus" hat eine neue Moderatorin: Esther Sedlaczek, bekannt von der "Sportschau". Für sie schließt sich ein Kreis.

17.05.2023 | Stand: 10:23 Uhr

Esther Sedlaczek moderiert am Samstag (20. Mai, 20.15 Uhr) zum ersten Mal die ARD-Samstagabendshow "Frag doch mal die Maus" im Ersten. Die 37-Jährige löst Eckart von Hirschhausen (55) ab, der mittlerweile die neue Show "Was kann der Mensch?" übernommen hat.

"Es ist natürlich eine Riesen-Herausforderung", sagt die "Sportschau"-Moderatorin der Deutschen Presse-Agentur in Köln. "Unterhaltung ist für mich Neuland. Mit dem "Quizduell-Olymp" bin ich zwar schon irgendwie da reingerutscht, aber es ist für mich doch eine neue Aufgabe auf einem sehr prominenten Sendeplatz."

Esther Sedlaczek ist auch nervös vor "Frag doch mal die Maus"

Ist sie nervös? "Ich bin immer nervös, vor jeder Sendung", räumt die gebürtige Berlinerin und heutige Wahl-Münchnerin ein. "Das habe ich nie abgelegt. Es gehört für mich aber irgendwie dazu, weil es ja auch die Sinne schärft. Man geht im Kopf nochmal alles durch. Und natürlich wird die Aufregung vor der ersten Sendung besonders groß sein." Das sei bei ihrer ersten "Sportschau" auch nicht anders gewesen.

Verrückt machen will sie sich aber nicht. "Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jemandem etwas beweisen muss." Natürlich sei ihr bewusst, dass viele Leute hier besonders genau hinschauten, gerade auch, weil sie das Format von einem anderen Moderator übernehme. "Von daher ist vielleicht schon ein gewisser Druck da, so in der Richtung "Hoffentlich nehmen mich die Leute jetzt an als neue Moderatorin". Aber ich setze mich definitiv nicht unter Druck, besonders lustig oder schlagfertig zu sein. Ich will einfach ich sein und mich wohlfühlen in der Sendung. Es überwiegt wirklich die Vorfreude."

Esther Sedlaczek: Erst Bundesliga bei Sky, dann in der ARD-Sportschau

Esther Sedlaczek moderiert seit 2021 die "Sportschau" und präsentierte im vergangenen Dezember bei der WM in Katar die Fußballabende im Ersten. Zuvor war sie lange beim Pay-TV-Sender Sky. Über das Angebot, "Frag doch mal die Maus" zu übernehmen, hat sie sich nach eigenem Bekunden "riesig gefreut".

Gäste der ersten Ausgabe mit ihr als Moderatorin sind:

Mark Forster

Carolin Kebekus

Nico Santos

Horst Lichter

Michael Kessler

Nilam Farooq

Beantwortet werden die kuriosen Kinderfragen wie immer von den Maus-Experten Siham El-Maimouni, Armin Maiwald, Ralph Caspers, Christoph Biemann und Laura Kampf.

Was Esther Sedlaczek mit dem "Sandmännchen" verbindet

Der Maus-Kosmos begleitet Sedlaczek schon ein Leben lang, wie sie erzählt. "Meine Kindheit verbinde ich mit drei Sendungen: "Sandmännchen", "Sesamstraße" und "Die Sendung mit der Maus"." Es sei toll, dass sie diese Sendung schon vor 30 Jahren als kleines Mädchen geschaut habe und ihre eigene Tochter jetzt auch damit aufwachse. "Damit schließt sich irgendwo ein Kreis."

Zwar sei ihre Tochter mit knapp vier Jahren noch zu klein für die "Sendung mit der Maus", aber sie spiele schon mit der Elefanten-App. Ihr Sohn ist erst ein Jahr alt.

"Frag doch mal die Maus" mit Esther Sedlaczek ist nicht live

Während ihre Sportsendungen live sind, wird "Frag doch mal die Maus" aufgezeichnet, so dass sie sich einen Teil der Sendung mit ihrer Tochter gemeinsam anschauen kann.

Bisher hat sie nur ab und zu mal ein Handy-Video bekommen, mit dem ihr Mann die Reaktion ihrer Tochter festgehalten hat. "Schon echt süß, aber so oft passiert das jetzt auch nicht. Deshalb wird es schon schön für mich, daneben zu sitzen und ihre Reaktion abzuwarten."

Das ist Esther Sedlaczek