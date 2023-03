Ex-Manager klagt gegen die Brauerei Oettinger

Anfang 2022 musste ein Geschäftsführer der Brauerei von heute auf morgen gehen. Und ein leitender Manager muss schon nach kurzer Zeit seinen Posten räumen.

26.03.2023 | Stand: 08:51 Uhr

Was sich da zusammenbraut, schmeckt der Bierindustrie nicht: Die Deutschen trinken immer weniger Bier. Die Krisen, die sich zuletzt aneinandergereiht haben, bereiten in der gesamten Industrie Kopfzerbrechen. Der Wirtschaft geht es aufgrund von Pandemie und Angriffskrieg entsprechend schlecht. In der angespannten Lage folgen auf Fehler personelle Konsequenzen. In der Brauerei-Gruppe Oettinger führte eine Kündigung sogar bis vor Gericht.

