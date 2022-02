Exibitionisten in Nürnberg und Heilsbronn unterwegs

Zwei Männer entblößten sich am Freitag und Samstag vor anderen Menschen. Die Polizei sucht in Großgündlach nach Zeugen. Das ist passiert.

27.02.2022 | Stand: 13:14 Uhr

In Heilsbronn im Landkreis Ansbach hat ein Mann sich am Samstagabend erst vor zwei Mädchen entblößt und sie anschließend verfolgt. Dei Polizei konnte den 41-Jährigen festnehmen.

Nach Angaben der Polizei waren zwei junge Mädchen auf dem Marktplatz in Heilsbronn unterwegs, als sie der 41-Jährige ansprach. Während des Gesprächs zog der Mann seine Jacke nach oben und zeigte sein Glied. Die erschrockenen Mädchen entfernten sich, doch der Mann verfolgte sie. Laut Polizei begannen die Mädchen vor Angst zu rennen und konnten ihren Verfolger zunächst abschütteln.

An der Kreuzung Badstraße / Bahnhofstraße sahen sie den Unbekannten erneut. Nachdem der 41-Jährige erneut auf die Mädchen zuging, rief eine der Jugendlichen ihren Vater an. Gemeinsam suchten und fanden sie den Mann auf dem Heilsbronner Marktplatz und verständigten die Polizei.

Diese nahmen den 41-Jährigen daraufhin fest. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Exhibitionist in Linienbus aufgetreten – Zeugen gesucht

Auch in Nürnberg hat sich ein Mann am Freitagmorgen in einem Bus vor einem Kind entblößt. In einem Bus in Großgründlach setzte sich ein Unbekannter bei der Haltestelle Großgündlach-Nord in die unmittelbare Nähe eines Kindes. Wie die Polizei berichtete, zog der Unbekannte seine Hose herunter und masturbierte. Die Polizei beschreibt den Mann folgendermaßen: Er war etwa 40 Jahre alt, trug eine Jeans, einen Pullover und eine dünne Jacke. Er sei sehr ungepflegt gewesen.Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Kriminalpolizei

Nürnberg

Lesen Sie auch

Hauptbahnhof in Nürnberg Mann zieht schlafender Frau Plastiktüte über den Kopf - Nun sucht Polizei wichtige Zeugin

Wer etwas beobachtet hat, kann sich bei derunter der Telefonnummer 0911 2112-3333 melden.