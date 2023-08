Experten fürchten heuer eine noch stärkere RS-Viruswelle bei Kindern

Im letzten Herbst kam es zu dramatischen Engpässen in der medizinischen Versorgung der Jüngsten. Wie Ärzte an der Kinderklinik des Uniklinikums Augsburg die Lage beurteilen.

14.08.2023 | Stand: 15:21 Uhr

An der Kinderklinik des UniklinikumsAugsburg wächst die Sorge um die medizinische Versorgung der Jüngsten: Prof. Dr. Fabian B. Fahlbusch, der neue Sektionsleiter der Neonatologie, also der Neugeborenenmedizin, sowie der Kinderintensivstation, erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, dass er aktuell aufgrund des anhaltenden und massiven Personalmangels in der Pflege nur noch 75 Prozent seiner Intensivbetten belegen kann.

