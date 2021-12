Ein fünf Jahre alter Junge ist in einem Hallenbad im schwäbischen Biberach ertrunken.

14.12.2021 | Stand: 14:21 Uhr

Zeugen hätten den Jungen am Montagnachmittag leblos im Wasser entdeckt, sagte eine Sprecherin der Polizei in Ulm am Mittwoch. Versuche, den Jungen wiederzubeleben, seien gescheitert. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Der Südwestrundfunk (SWR) hatte zuerst über den Vorfall berichtet.