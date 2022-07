Färberhaus in Memmingen: Teile des Dachstuhls abgerissen - Gebäude soll erhalten werden

Acht Gebäude in der Memminger Innenstadt wurden am Donnerstag evakuiert, 35 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen - sie durften nur das Nötigste mitnehmen. Der Grund: Das denkmalgeschützte Färberhaus neben dem Westertor war in extrem schlechten Zustand. Noch am Donnerstagabend riss eine Spezialfirma ein Teil des Daches ein. Wie das aussah und wie es in der Zangmeisterstraße weitergeht:

27.07.2022 | Stand: 11:42 Uhr