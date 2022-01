Während der Klopause eines Autofahrers ist seine Begleiterin in Unterfranken mit dem Auto eine Straße hinuntergerollt und dabei verletzt worden.

15.01.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Während der Klopause eines Autofahrers ist seine Begleiterin in Unterfranken mit dem Auto eine Straße hinuntergerollt, von der Straße abgekommen und dabei verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Mann am Freitagabend auf einem Parkplatz bei Eußenheim (Landkreis Main-Spessart) kurzzeitig ausgestiegen, sicherte jedoch den Wagen nicht gegen das Wegrollen.

Fahrer macht Klopause - Auto rollt mit Frau Straße in Unterfranken hinunter

Daraufhin rollte das Auto mit der noch darin sitzenden Beifahrerin vorwärts die abschüssige Straße hinunter auf einen Kreisverkehr zu. Der Frau gelang es laut Polizei nicht mehr, den Pkw zu stoppen und so kam er von der Straße ab. Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin leicht verletzt.

Lesen Sie auch: Unfall auf A 73 bei Coburg mit hohem Sachschaden: Drei Verletzte