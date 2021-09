14-Jähriger verhaftet: Falsche Polizisten wollen Senioren um 50.000 Euro bringen

In Zirndorf bei Fürth haben Polizisten einen 14-Jährigen verhaftet, der einen Senioren um 50.000 Euro betrügen wollte. Der Mann war bereits Betrugsopfer.

Die Polizei hat einen 14-Jährigen festgenommen, der einen Senior im mittelfränkischen Landkreis Fürth um 50 000 Euro bringen wollte. Er sitzt in Untersuchungshaft, wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten. Der Jugendliche soll Teil einer Bande sein, die dem 88-Jährigen bereits mehrere Zehntausend Euro abgenommen hat.

Polizei verhindert einen weiteren Betrug der Bande

Die Betrüger riefen den Angaben nach in der vergangenen Woche bei dem Mann an und logen ihm vor, dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um sie vor der drohenden Haft zu bewahren, forderte ein falscher Polizist eine Kaution. Der Senior hob daraufhin 35.000 Euro ab und übergab das Geld in der Nähe des Amtsgerichts Fürth einer Frau, die sich als Staatsanwältin ausgab. (Lesen Sie auch: Ostallgäuerin wird Opfer von Liebesbetrüger: Im Allgäu schon 250.000 Euro erbeutet)

Als sich die Betrüger einen Tag später erneut meldeten, hatte sich bereits die echte Polizei eingeschaltet. Der Mann aus Zirndorf ging daher zum Schein auf die Forderung ein. Statt den geforderten 50.000 Euro übergab er aber nur einen Umschlag mit Papierschnipseln an den jungen Geldabholer. Von den bereits übergebenen 35.000 Euro fehlt demnach bislang jede Spur. Die Beamten wollen nun die kriminellen Strukturen hinter dem 14-Jährigen aufklären. (Lesen Sie auch: Betrug: Mann aus Aitrach verliert viel Geld an Betrüger)

