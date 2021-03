Fast 3000 Lehrerinnen im Freistaat erwarten ein Kind. Zum Schutz vor Corona dürfen sie nicht mehr in den Unterricht. Die Schulen stellt das vor große Probleme.

08.03.2021 | Stand: 14:03 Uhr

Die Statistik gibt dem Minister offenbar recht. Allein an staatlichen Grund- und Mittelschulen in München erwarten gerade mehr als 160 Lehrerinnen ein Baby. Bayernweit waren Ende Februar nach Angaben des Kultusministeriums 1,86 Prozent der Lehrkräfte aufgrund einer Schwangerschaft nicht im Präsenzunterricht. Heißt: Rund 2880 der etwa 107.000 Lehrerinnen in Bayern freuen sich auf Nachwuchs.