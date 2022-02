Fastnacht in Franken" morgen im TV - und danach in der Mediathek

Morgen Abend heißt es wieder "Franken Helau!". Denn da läuft im BR Fernsehen "Fastnacht in Franken" 2022, die Prunksitzung aus Veitshöchheim.

17.02.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Von der Bühne der Mainfrankensäle in Veitshöcheim aus versetzt die Franken-Fastnacht 2022 alle fränkischen (und wahrscheinlich noch mehr) Narren und Närrinen in Faschings-Stimmung. Die Kult-Sendung "Fastnacht in Franken" wird am Freitag, 18. Februar 2022, ab 19.00 Uhr im Bayerischen Rundfunk (BR) zu sehen sein und, wie gewohnt, unter der Leitung von Sitzungspräsident Bernd Händel stehen.

Die Aufzeichnung des Prunkabends in Franken lief bereits am Mittwoch, 16. Februar. Nach der Erstausstrahlung am Freitag, wird die Sendung am Samstag, 19. Februar um 20.15 Uhr und am Faschings-Dienstag, 01. März um 13.15 Uhr nochmals im BR Fernsehen zu sehen sein. Nach der Ausstrahlung im TV findet man die Sendung in der BR Mediathek. Doch welche Gäste sind heuer bei der Franken-Fastnach dabei?

Auftritte: Mit dabei bei TV-Spektakel "Fastnacht in Franken" sind auch 2022:

Dorfrocker aus Kirchaich (Lkr. Haßberge, Unterfranken)

Volker Heißmann und Martin Rassau aus Fürth (Mittelfranken)

Klaus Karl-Kraus aus Erlangen (Mittelfranken)

Peter Kuhn aus Schweinfurt (Unterfranken)

Christoph Maul aus Schillingsfürst (Mittelfranken)

Michl Müller aus Bad Kissingen (Unterfranken)

Ines Procter aus Erlabrunn (Lkr. Würzburg, Unterfranken)

Sebastian Reich aus Würzburg (Unterfranken)

Oti Schmelzer aus Oberschwappach (Lkr. Haßberge, Unterfranken)

Oliver Tissot aus Nürnberg

Viva Voce aus Ansbach (Mittelfranken)

Matthias Walz aus Karlstadt (Lkr. Main-Spessart, Unterfranken)

Fastnacht in Veitshöcheim unter Corona-Beschränkungen - Politiker-Prominenz zu Gast

Wegen der Corona-Pandemie findet die fränkische Fasnetssitzung unter strengen Hygiene-Vorschriften, aber mit Publikum statt. Mit 25 Prozent Auslastung dürfen 150 Plätze in den Mainfrankensälen in Veitshöcheim belegt werden. Unter den Zuschauern und Zuschauerinnen sind auch Ehrengäste geladen.

So etwa Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Ministerpräsident Markus Söder, alle bayerischen Ministerinnen und Minister und die Fraktionsvorsitzenden der Parteien im Landtag. Die Anwesenheit der Politik-Prominenz sei "das Salz in der Suppe" der Franken-Fastnacht, schreibt der BR in einer Mitteilung

Von rechts nach links: Der bayerische Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU, l-r), die bayerische Staatsministerin für Europaangelegenheiten , Melanie Huml (CSU), Ministerpräsident Markus Söder (CSU), die bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU), die bayerische Sozialministerin Carolina Trautner (CSU), der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler), die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) und der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Bild: Nicolas Armer, dpa

"Fastnacht in Franken" seit über 30 Jahren bestgesehene Sendung des Bayerischen Rundfunk

Zu den Höhepunkten des Abends zählen viele Dauerbrenner bei der Fastnacht. So zum Beispiel "Dreggsagg" Michl Müller, Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda oder das Comedy-Duo Volker Heißmann und Martin Rassau.

Die "Fastnacht in Franken" wird seit 1987 eigentlich als Live-Sendung ausgestrahlt und ist im BR seit 1990 die erfolgreichste Sendung überhaupt. Auch iim Corona-Jahr 2021 lockte die Franken-Fastnacht ein Millionenpublikum vor die Fernseher. "Fastnacht in Franken" wird produziert vom BR und dem Fastnachts-Verband Franken in Veitshöcheim.

Programm bei der Franken-Fastnacht 2022: Das "Masked Mariechen"

Alle Jahre wieder treten eine Menge Tänzer bei der Fastnacht auf. Volker Heißmann alias Mariechen nimmt Zuschauer und Zuschauerinnen mit auf eine Reise durch 35 Jahre Tanzgeschichte. Doch verstecken sich alle Tänzer hinter dem Mariechen-Gesicht. Die Zuschauer sollen hier an einem Online-Quiz teilnehmen können.

Diese Tänzer und Tänzerinnen sind bei der Franken-Fastnacht 2022 dabei: