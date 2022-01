FDP fordert nach Missbrauchsskandal gebührenfreie Kirchenaustritte

Der Missbrauchsskandal nach dem Gutachten im Erzbistum München hat eine Flut an Kirchenaustritten ausgelöst. Die FDP fordert nun, dass diese kostenlos werden.

27.01.2022 | Stand: 12:32 Uhr

Nach dem Gutachten über Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche fordert Bayerns FDP-Fraktionschef Martin Hagen die Abschaffung der Gebühr für Kirchenaustritte. "Zur Religionsfreiheit gehört auch das Recht, die Mitgliedschaft in einer Glaubensgemeinschaft zu beenden. Diese höchstpersönliche Entscheidung sollte nicht durch finanzielle Hürden erschwert werden", sagte er am Donnerstag in München. (Lesen Sie auch: Im Missbrauchsskandal meldet sich der Vatikan zu Wort)

Kirchenaustritte nach Missbrauchs-Skandal in München: Austritt darf nicht durch Gebühr erschwert werden

Derzeit müssen Bürger, die in Bayern aus der Kirche austreten, Gebühren in Höhe von 35 Euro bezahlen. Wie der Kircheneintritt, der ja meist im Kindesalter erfolgt, sollte auch der Austritt für die Bürger gebührenfrei sein, betonte Hagen. Die Kosten, die der öffentlichen Hand durch den Verwaltungsaufwand entstehen, sollten die Kirchen erstatten. "So ist es ja auch bei der Kirchensteuer geregelt, die der Staat als Dienstleistung für die Kirchen einzieht."

Lesen Sie auch: Kardinal Marx bezieht Stellung zum Missbrauchsgutachten und beschwört den Synodalen Weg