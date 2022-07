Feiertag für Tausende Schüler in Memmingen: Was für ein tolles Kinderfest 2018!

Konfetti-Regen, leuchtende Kinderaugen und Traumwetter: Das Memminger Kinderfest präsentierte sich am Donnerstag von seiner besten Seite. Bei der Feierstunde am Marktplatz am Vormittag sangen und tanzten die Schüler und Schülerinnen der 1. bis 4. Klassen der Memminger Grundschulen vor den Augen Tausender Besucher. Wie jedes Jahr trugen viele Mädchen traditionelle Blumenkränze im Haar. Bei Webertanz und Kinderfestlied kamen bei vielen älteren Memmingern Erinnerungen an ihr eigenes erstes Kinderfest hoch. Nachmittags ging's mit dem farbenprächtigen Umzug weiter. Sieh hier die besten Bilder vom Donnerstag.

27.07.2022 | Stand: 11:49 Uhr

Auch Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder strahlte mit den Kids um die Wette. "Ich liebe das Kinderfest - und wenn so viele glückliche Gesichter in Memmingens guter Stube zu sehen sind, dann ist das einfach schön", so Schilder im allgaeu.life-Interview. Anders als in den vergangenen Jahren spielte heuer auch das Wetter mit. Über den strahlend blauen Himmel dürften sich am meisten die Memminger Viertklässler gefreut haben, die sich nach drei durchwachsenen Jahren mit Regen bei ihrem letzten Kinderfest endlich Sonne satt verdient haben.

Bilderstrecke

Memminger Kinderfest - Vormittag

1 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 2 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 3 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 4 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 5 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 6 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 7 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 8 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 9 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 10 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 11 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 12 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 13 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 14 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 15 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 16 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 17 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 18 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 19 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 20 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 21 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 22 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 23 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 24 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 25 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 26 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 27 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 28 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 29 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 30 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 31 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 32 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 33 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 34 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 35 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 36 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 37 von 37 Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle Was für ein toller Vormittag: Tausende Buben und Mädchen sangen und tanzten am Donnerstagvormittag auf dem Marktplatz bei der Feierstunde zum Memminger Kinderfest. Hier gibt's die Fotos. Bild: Christoph Kölle 1 von 37 Kinderfest Memmingen 2018, Veranstaltung, Marktplatz, Rathaus, Aufführung, Vorführung, Musik, Tanz Heimatfest Bild: Christoph Kölle Kinderfest Memmingen 2018, Veranstaltung, Marktplatz, Rathaus, Aufführung, Vorführung, Musik, Tanz Heimatfest Bild: Christoph Kölle

Gebannt blickt etwa die zehnjährige Eda Kilic auf die Bühne am Memminger Marktplatz: Zum Lied des Computerspiels Tetris tanzen Elsbethenschüler. Ein Mädchen schlägt ein Rad. Eda ist aufgeregt, denn auch sie darf beim Kinderfest auf die Bühne: „Wir tanzen den Webertanz“, erzählt die Amendinger Grundschülerin. Sie trägt eine blaue Leinenjacke mit silberfarbenen Knöpfen und schwarzen Hosen. Neben ihr sitzt die gleichaltrige Arnesa Bajrovic im blauen Mieder und rostfarbenem Rock. Den traditionellen Zunfttanz führen im jährlichen Wechsel die teilnehmenden Grundschulen vor. In diesem Jahr wollten nur Mädchen in die Tanzgruppe der vierten Klasse. „Also bin ich ein Junge“, sagt Eda.

Auf den Bierbänken rund um die Bühne sitzen etwa 1.600 Grundschüler. Dahinter trennt ein weiß-rotes Absperrband die Kinder von den gut 7.000 Zuschauern. Dort steht der Polizist Ralf Hübner. „Ich lasse kein Kinderfest aus“, sagt der 56-Jährige. An diesem Tag arbeiten zu dürfen, gefällt ihm. Besonders am Nachmittag beim Umzug, wenn die kostümierten Kinder, das Bähnle und der Mauwagen vom Hallhof zum Stadion ziehen.

Bilderstrecke

Memminger Kinderfest - Umzug

1 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 2 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 3 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 4 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 5 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 6 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 7 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 8 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 9 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 10 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 11 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 12 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 13 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 14 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 15 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 16 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 17 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 18 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 19 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 20 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 21 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 22 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 23 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 24 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 25 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 26 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 27 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 28 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 29 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 30 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 31 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 32 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 33 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 34 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 35 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 36 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 37 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 38 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 39 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 40 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 41 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 42 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 43 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 44 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 45 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 46 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 47 von 47 Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle Wie immer ein farbenprächtiges Spektakel: Am Donnerstagmittag setzte sich der große Kinderfest-Umzug durch die Memminger Altstadt hinaus ins Stadion in Bewegung. Tausende warteten am Straßenrand gespannt auf die bunten Kostüme der Kinder. Auf den Spielwiesen im Stadion ging es anschließend noch stundenlang rund. Bild: Christoph Koelle 1 von 47 Umzug Kinderfest Memmingen 2018, Weinmarkt, Innenstadt, Altstadt, Kinder, Fest, Verkleidung Bild: Christoph Koelle Umzug Kinderfest Memmingen 2018, Weinmarkt, Innenstadt, Altstadt, Kinder, Fest, Verkleidung Bild: Christoph Koelle

Wie immer: Brezen und Schüblinge

Die Zuschauer drängen sich. Vor dem Absperrband, auf einer der hinteren Bänke, sitzt der 38-jährige Stephan Hausmann. An seiner Hand tanzt seine 15 Monate alte Tochter Nora und strahlt über das ganze Gesicht. Eigentlich sind die Plätze für Kinder reserviert, aber auf der Bank der Reichshainschule war noch Platz. Während die Buben und Mädchen das Wanderlied „Wir wollen zu Land ausfahren“ anstimmen, sagt Hausmann: „Kinderfest heißt Brezen und Schüblinge.“ Mit dieser Brotzeit stärken sich die Teilnehmer nach dem Spektakel am Vormittag. Einige Meter weiter, neben den Bänken für Kinder, sitzt Karolina Riedmaier in einem Rollstuhl. Einst saß sie selbst vor der Bühne, erinnert sich die 94-Jährige. „Das ist unvergesslich“, sagt sie leise, ihr Blick streift über die Kinder.

Ich liebe das Kinderfest - und wenn so viele glückliche Gesichter in Memmingens guter Stube zu sehen sind, ist das einfach schön.

Oberbürgermeister Manfred Schilder

Lesen Sie auch

Viele Fotos vom Kinderfest 1800 Mädchen und Jungen begeisterten beim Kinderfest in Memmingen - Festzug durch die Stadt

Neben dem Brunnen wartet Eda auf ihren Auftritt. „Es ist heiß“, sagt sie und knöpft ihre Jacke auf. Der Stoff ihres Weberkostüms ist dick, die Sonne brennt. Sie beneidet Zuschauer, die im Schatten stehen. Wie etwa den 42-Jährigen Marcus Herrmann. Auf seinen Schultern sitzt die vierjährige Tochter Rosa im Dirndl und mit Blumenkranz. Sie klatscht zur Musik. Als Kind stand Herrmann mit den Theodor-Heuss-Grundschülern auf der Bühne: „Als Maubub, mit gelbem Umhang“, erzählt er. Diesen Tanz gibt es laut Kinderfestmutter Gerlinde Arnold nur in den Jahren, in denen die Wallenstein-Festspiele stattfinden.

Nochmals am Fischertag

Die Zuschauer blicken von der Bühne zum Balkon am Steuerhaus. Dort steht Oberbürgermeister Manfred Schilder, er begrüßt die Kinder. „Es ist ein ganz, ganz altes Fest“, sagt er. Seit Jahrhunderten feiert die Stadt ihre Kinder am Schuljahresende. Eda und ihre Tanzgruppe hören nicht hin: Sie stellen sich in Zweierreihen auf, halten sich an den Händen und gehen im Kopf ihre Tanzschritte noch einmal durch – gleich schreiten sie über die Holztreppe auf die Bühne: in dunklen Sandalen, mit Spitzensöckchen an den Füßen.

Wenige Minuten später ernten sie großen Applaus. Trotzdem gehen die Viertklässler mit hängenden Köpfen von der Bühne. „Wir haben uns vertanzt“, ärgert sich Eda. Doch sie haben ja noch einen weiteren Auftritt: „Am Fischertag machen wir es besser."