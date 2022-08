Sommerferien-Ende in vielen Bundesländern - ADAC warnt vor Staus auf bayerischen Straßen

In Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland enden die Sommerferien. Der ADAC erwartet am kommenden Wochenende daher viele Staus - auch auf der A7 bei Füssen.

Mit dem Ferienende in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich Autofahrer vor allem auf Süddeutschlands Autobahnen wieder in Geduld üben. Am ersten September-Wochenende seien wieder viele Urlaubsrückkehrer unterwegs und somit Staus vorprogrammiert, teilte der ADAC am Montag mit. Weil in Bayern und Baden-Württemberg Schulkinder noch eine Woche länger Ferien haben, seien vor allem bei schönem Wetter auch viele Tagesausflügler in Richtung Berge und Seen unterwegs.

Der ADAC warnt vor zahlreichen Staus am ersten September-Wochenende

Im benachbarten Ausland geht es voraussichtlich auch nur zäh voran: Das größte Staupotenzial gibt es laut ADAC auf den klassischen Urlauberrouten Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken-, Rheintal- und Gotthard-Autobahn. Auch in den Ausflugsregionen der Alpen wird es vermutlich voll.

Die besonders belasteten Staustrecken (beide Richtungen):

- Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

- Großräume Hamburg, Berlin und München

A1 Lübeck - Hamburg - Bremen

A3 Passau - Nürnberg

A5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt

A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Hamburg - Flensburg

A7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg - Kassel

A8 Salzburg - München - Stuttgart

A9 München - Nürnberg - Halle/Leipzig

A10 Berliner Ring

A19 Rostock - Dreieck Wittstock/Dosse

A61 Ludwigshafen - Koblenz - Mönchengladbach

A93 Kufstein - Inntaldreieck

A95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

