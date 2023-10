Festmenü à la Sternekoch: Lachspfannkuchen, Kalbsragout und Apfel-Zwetschgen-Crumble

Sie suchen noch nach einem besonderen Rezept für Weihnachten oder Festtage? TV-Koch Christian Henze hat ein festliches Drei-Gänge-Menü zusammengestellt.

23.10.2023 | Stand: 12:46 Uhr

Vorspeise: Lachspfannkuchen mit Frischkäse

(Zutaten für 2 Personen)

Teig

200 g Weizenmehl (Type 405)

1 Prise Salz

1 Prise Zucker

250 ml Milch

1 Ei

2 EL Pflanzenöl

Füllung

3 EL Doppelrahmfrischkäse

etwas Milch

2 EL Sahnemeerrettich

1 EL Honig

1 EL gehackte Pinienkerne

1 TL kleine Kapern

Salz

frisch gemahlener Pfeffer

¼ Kopf Radicchio

4 Scheiben guter Räucherlachs

Zubereitung:

Das Mehl mit etwas Salz und Zucker vermengen. Die Milch unter Rühren dazugeben. Das Ei hineingeben und kräftig verrühren. Den Teig etwas ruhen lassen.

In der Zwischenzeit die Füllung vorbereiten. Frischkäse mit einem Schluck Milch, Sahnemeerrettich und Honig cremig rühren. Pinienkerne und Kapern unterrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Radicchio fein schneiden.

Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen und eine Schöpfkelle Pfannkuchenteig in die Pfanne geben. Mithilfe eines Pfannenwenders wenden und von der zweiten Seite goldgelb ausbacken. Nacheinander vier Pfannkuchen ausbacken.

Jeden Pfannkuchen mit der Frischkäsecreme bestreichen, mit Lachs und Radicchio belegen und stramm, wie einen Wrap, aufrollen. Mit Klarsichtfolie fest einwickeln und zum Transportieren in eine Dose geben.

Hauptspeise: Sanft geschmortes Kalbsragout mit Preiselbeeren und getrüffelter Polenta

(Zutaten für 2 Personen)

Ragout

400 g Kalbsfleisch

(Schulter oder Nacken)

2 Schalotten

2 Stangen Staudensellerie

Salz

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

etwas Öl

1 TL Tomatenmark

1 Tasse Vin Santo

(alternativ Sherry)

200 ml Gemüsebrühe

200 ml passierte Tomaten

1 EL Rosinen

1 EL Mandelblättchen

2 EL Preiselbeeren

Polenta

300 ml Geflügelbrühe

100 g Sahne

½ TL Salz

100 g Maisgrieß

1 Thymianzweig

1 Knoblauchzehe

3 EL frisch geriebener Parmesan

2 EL gehackte, eingelegte Trüffel

(mit Trüffelöl)

Zubereitung:

Das Fleisch in mundgerechte Stücke schneiden. Schalotte schälen und würfeln, Staudensellerie ebenfalls würfeln. Alles mit Salz und Pfeffer würzen. Das Öl in einer Pfanne mit Deckel erhitzen, Fleisch und Gemüse darin rundherum schön anbraten. Tomatenmark dazugeben und unterrühren. Kurz mitrösten. Mit Vin Santo, Gemüsebrühe und passierten Tomaten ablöschen. Mit dem Deckel verschließen und 2 Stunden sanft köcheln lassen. Alternativ das Fleisch im Bräter anbraten und alles bei 160 °C Ober-/Unterhitze ca. 2 Stunden im Ofen schmoren. Die Rosinen in etwas Wasser einweichen und mit den Mandelblättchen und den Preiselbeeren unterrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

In einem schweren Topf Geflügelbrühe und Sahne aufkochen. Die Hitzezufuhr reduzieren, das Salz dazugeben und unter ständigem Rühren nach und nach den Maisgrieß einrieseln lassen. Mit einem Deckel verschließen, die Hitzezufuhr noch weiter reduzieren und die Polenta 10 Minuten quellen lassen, dabei gelegentlich rühren.

In der Zwischenzeit die Thymianblättchen vom Zweig streifen und fein hacken. Die Knoblauchzehe schälen und fein würfeln. Thymian, Knoblauch, Parmesan und Trüffel unterrühren, den Topf vom Herd nehmen und Polenta mit geschlossenem Deckel weitere 10–15 Minuten ziehen lassen, gut durchrühren, mit Salz abschmecken und mit dem Ragout servieren.

Nachspeise: Apfel-Zwetschgen-Crumble mit Zimt-Vanille-Sahne

(Zutaten für 2 Personen)

Streusel

70 g Weizenmehl (Type 405)

50 g Zucker

¼ TL Lebkuchengewürz

100 g Butter zzgl. etwas für die Form



Früchtemischung

1 Tasse roter Portwein

1 Tasse Johannisbeersaft

1 EL Zucker

1 Handvoll Zwetschgen

1 Apfel (Boskop)

2 EL Calvados



Zimt-Vanille-Sahne

100 g Sahne

Mark von 1 Vanilleschote

2 Msp. Zimt

Zubereitung:

Mehl, Zucker und Lebkuchengewürz vermengen, die Butter hineingeben und mit den Fingern zu Bröseln verreiben.

Wein und Saft mit Zucker aufkochen und stark einkochen. Die Zwetschgen entsteinen, den Apfel vierteln und entkernen. Mit dem Calvados in den Weinsirup geben.

Den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen, Apfel und Zwetschgen mit dem Sirup in eine gebutterte Form geben, Streusel darauf verteilen und im Ofen 30 Minuten backen.

Sahne steif schlagen, das Vanillemark und Zimt unterrühren. Zum warmen Crumble servieren.