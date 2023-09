Polizei beobachtet Autofahrer beim Schnupfen von mutmaßlichen Drogen

Der Mann fiel den Beamten auf, weil er Schlangenlinien fuhr. Später beobachteten sie ihn, wie er mutmaßlich Drogen schnupfte.

13.09.2023 | Stand: 15:26 Uhr

Auf frischer Tat ertappt: Eine Streife hat einen Autofahrer auf der Autobahn 73 im Landkreis Nürnberger Land beim Schnupfen von mutmaßlichen Drogen beobachtet. Weil der 22-Jährige am Dienstagmorgen langsam und teilweise in Schlangenlinien gefahren sei, fiel er den Beamten auf, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Auf der A7 bei Feucht: Polizei beobachtet Autofahrer bei Konsum von mutmaßlichen Drogen

Als die Beamten an seinem Auto vorbeifuhren, beugte sich der 22-Jährige zu seinem Beifahrer und schnupfte den Angaben zufolge eine Droge. Der Mann versuchte noch zu fliehen, wurde aber kurz darauf bei Feucht angehalten.

Ein Drogenvortest der Beamten schlug auf Methamphetamin und Kokain an, wie ein Polizeisprecher sagte. Den 22-Jährigen erwartet ein Ermittlungsverfahren.

