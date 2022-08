Feuer im Saunabereich: Münchner Prinzregentenstadion in Flammen

Das Prinzregentenstadion in München ist vielen Schlittschuhläufern gut bekannt. Ein Brand sorgte dort für viel Aufsehen und einen großen Schaden.

20.08.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Ein Brand im Prinzregentenstadion in München hat am Samstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Um sechs Uhr in der Früh hatte die automatische Brandmeldeanlage des Gebäudes in der Leitstelle für einen Alarm gesorgt. Vor Ort schlug der Feuerwehr viel Rauch entgegen.

Die Feuerwehr löschte den Brand auch durch geschaffene Löcher in der Fassade. Bild: Berufsfeuerwehr München

Mit einem Erkundungsteam rückten die Einsatzkräfte in das Stadion vor. Dieser lokalisierte das Feuer schließlich im Saunabereich im ersten Obergeschoss. Um die Hitze und den Rauch aus der Etage zu entfernen, öffneten die Feuerwehrleute teilweise die Fassade. Da das Feuer dadurch an Intensität gewann, entschied sich der Einsatzleiter, mit zusätzlichen Kräften weitere Kräfte über die Öffnungen in der Fassade gegen das Feuer vorzugehen.

Brand im Prinzregentenstadion: Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten

Nach 40 Minuten war der Brand schließlich unter Kontrolle und nach eineinhalb Stunden gelöscht. Da die Fassade durch die hohen Temperaturen stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, musste sie durch das THW begutachtet und gesichert werden.

Während der Löscharbeiten war die Prinzregentenstraße abgesperrt. Bild: Berufsfeuerwehr München

Die Prinzregentenstraße war für die Zeit der Lösch- und Sicherungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Anwohner wurden anufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der entstandene Sachschaden kann von der Feuerwehr noch nicht beziffert werden. Da das Prinzregentenstadion zum Zeitpunkt des Brandes noch geschlossen hatte, befand sich niemand in dem Gebäude.

