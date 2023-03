Feuerwehr rettet drei Eichhörnchenbabys in Fürstenried

Drei kleine Eichhörnchenbabys, die eine Passantin in München ohne Mutter entdeckte, hat die Feuerwehr gerettet und einem Tierschutzverein übergeben.

14.03.2023 | Stand: 08:25 Uhr

Die Münchner Feuerwehr hat in Fürstenried drei Eichhörnchenbabys gerettet. Laut der Feuerwehr hat eine Passantin dir drei kleinen Nager am Montagnachmittag ohne mütterliche Versorgung entdeckt. Die Feuerwehr brachte die Jungtiere in einer sogenannten Tierfangkiste auf die Feuerwache nach Schwabing.

Feuerwehr rettet Eichhörnchenbabys in München - Rettung in letzter Not

Die Leitstelle informierte den Eichhörnchenschutzverein, der in solchen Fällen die hilflosen Tiere in Obhut nimmt. Wie die Feuerwehr mitteilt, sei das wohl die Rettung in letzter Not gewesen, da die Jungtiere häufig eine gefundene Mahlzeit für Krähen und andere Vögel darstellten.

