Feuerwehreinsatz: Brand beim Kochen in der Nacht - Mann eingeschlafen

Feuerwehreinsatz

Brand beim Kochen in der Nacht - Mann eingeschlafen

Einen Mann aus Schwaben hat in der Nacht scheinbar der Hunger geplagt. Doch statt eines nächtlichen Snacks gab es einen Feuerwehreinsatz.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr lüftete nach dem Brand die Wohnung. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr lüftete nach dem Brand die Wohnung. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    Weil er beim Kochen eingeschlafen war, ist es zu einem Brand in der Wohnung eines Mannes in Schwaben gekommen. Der 36-Jährige hatte sich in der Nacht noch etwas zu essen kochen wollen, teilte die Polizei mit. Nachbarn bemerkten einen ausgelösten Rauchmelder und riefen die Feuerwehr.

    Der 36-Jährige reagierte beim Eintreffen der Feuerwehr in Asbach-Bäumenheim (Landkreis Donau-Ries) nicht auf Klingeln und Klopfen. Als die Einsatzkräfte in die verrauchte Wohnung gelangten, fanden sie den Mann schlafend. Er kam mit einer leichten Rauchvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus.

