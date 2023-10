Firma aus Schwaenhat an der Mega-Konzerthalle "The Sphere" mitgebaut

In Las Vegas hat die Mega-Konzerthalle "The Sphere" eröffnet. Die Verantwortung für die gigantischen LED-Bildschirme im Inneren hatte das Unternehmen Seele aus Gersthofen.

04.10.2023 | Stand: 15:21 Uhr

Die Besucherinnen und Besucher waren tief beeindruckt. Es sei das Schönste, was er je erlebt habe, schwärmte einer von ihnen. Mit einem Konzert der irischen Rockband U2 hatte vergangene Woche am Freitag in Las Vegas eine Konzerthalle der Superlative eröffnet. Das kugelförmige Gebäude mit dem Namen "Sphere" überzieht innen wie außen ein LED-Schirm. Die Zuschauer sahen Bilder eines Sonnenaufgangs oder des Ozeans. U2-Sänger Bono zeigte sich tief gerührt. Unter den Zuschauern waren auch Prominente, darunter Tennislegende Steffi Graf .

