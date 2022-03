Die gestern in Nürnberg gefundene Fliegerbombe wird heute entschäft. Von der nun beginnenden Evakuierung um die Fundstelle sind rund 1.000 Personen betroffen.

22.03.2022 | Stand: 09:47 Uhr

Die Evakuierung rund um den Fundort einer Fliegerbombe in Nürnberg hat begonnen. Rund 1.000 Menschen müssen am Dienstag in einem Umkreis von 300 Metern während der Entschärfung des Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg nach Angaben der Stadt ihre Wohnungen und Häuser verlassen.

Rund 1.000 Menschen von Evakuierung in Nürnberg betroffen

Mehr als 100 Kräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Polizei und Rettungsdiensten sind im Einsatz. Die 125 Kilogramm schwere US-amerikanische Bombe wurde am Montag bei Bauarbeiten im Süden der Stadt entdeckt.

