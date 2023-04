Fliegerbombe in Schweinfurt gefunden - Hauptbahnhof wird gesperrt

Nachdem in Schweinfurt eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde, soll sie am Samstagnachmittag entschärft werden.

29.04.2023 | Stand: 13:11 Uhr

Nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Schweinfurt soll der Blindgänger am Samstagnachmittag entschärft werden. Die Bombe wurde am Freitagabend auf dem Gelände eines Logistikunternehmens gefunden, wie die Stadt Schweinfurt mitteilte. Zum Schutz der Bevölkerung wird der Bereich im Umkreis von 500 Metern um den Fundort geräumt.

Schweinfurt: Notfallevakuierung wegen Fliegerbombe

Ab Mittag sollten die betroffenen Straßen gesperrt werden, von da an sollte auch der Hauptbahnhof nicht mehr erreichbar sein. Der Bahnverkehr wird am Nachmittag komplett gesperrt.

Nach einer Begutachtung durch das Entschärfungsunternehmen wiegt die Bombe laut Polizei rund 500 Kilogramm und nicht 250, wie es anfangs geheißen hatte. Der Evakuierungsbereich wurde deshalb von ursprünglich 300 Metern auf 500 Meter erweitert.

