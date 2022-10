Am Sonntagabend brennt auf einmal der Keller einer Flüchtlingsunterkunft in Krumbach. Die Feuerwehr leitet einen Großeinsatz ein - und die Polizei sucht Zeugen.

24.10.2022 | Stand: 13:25 Uhr

Bei dem Brand einer Flüchtlingsunterkunft im Krumbach am Sonntagabend wurden drei Menschen verletzt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an - und die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, meldete ein Bewohner der Arbeiter- und Asylbewerberunterkunft im Stadtgebiet der Polizei gegen 21.10 Uhr den Brand im Keller des Wohnhauses. Die daraufhin verständigte Feuerwehr konnte das Feuer im Keller bereits kurz nach ihrem Eintreffen mit wenigen Sprühstößen ablöschen. Das Feuer hatte sich bis dahin nicht weiter ausbreiten können.

Es entstand jedoch eine Rauchentwicklung, die sich über das Treppenhaus ausbreitete und so in die Wohnbereiche des eineinhalbgeschossigen Hauses gelangte, so die Polizei.

Feuer in Flüchtlingsunterkunft Krumbach: Drei Verletzte

Wegen des Rauchs und der zunächst unklaren Situation brachten sich mehrere Bewohner auch über die Fenster nach draußen in Sicherheit. Zwei Männer verletzten sich dabei leicht, als sie aus dem ersten Obergeschoss ins Freie kletterten und dann nach unten stürzten. Beide wurden vorsorglich in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Ein dritter Bewohner zog sich beim Verlassen des Hauses ebenfalls eine leichte Verletzung zu. Bei den verletzten Männern handelt es sich um Männer im Alter von 20 bis 31 Jahren. Das Haus ist derzeit wegen des Rauchs nicht bewohnbar, so dass die Stadt Krumbach die Bewohner vorübergehend anderweitig unterbrachte. Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort.

Lesen Sie auch

Unterfranken Wiederholt Brand in Wohnkomplex in Hammelburg - sechs Verletzte

Eine Brandursache steht bislang noch nicht fest, jetzt ermittelt die Memminger Kripo unter Leitung der Staatsanwaltschaft Memmingen. Bislang sei noch keine Schätzung über die Schadenshöhe möglich, so die Polizei. Das komplette Haus wurde durch Rauch in Mitleidenschaft gezogen.

Zeugenhinweise zu dem Brand nimmt die Kriminalpolizei Memmingen telefonisch unter der 08331/100-0 entgegen.

Erst vor wenigen Tagen brannte eine Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf ab. Die Polizei vermutet hier einen politischen Hintergrund. Das Feuer war offenbar absichtlich gelegt worden.