Showdown in der Flugblatt-Affäre: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) belässt Hubwert Aiwanger (Freie Wähler) im Amt. Die Entwicklung im Newsticker.

Update 15.50 Uhr: Pressestimmen zu Aiwanger: Gescheitert ist die Aufklärung

Trotz Flugblatt-Affäre bleibt Hubert Aiwanger weiter im Amt. Das hat Minsterpräsident Söder entschieden - zu Recht? Hier die aktuellen Pressestimmen.

Update, 15.30 Uhr: Bayerns Antisemitismusbeauftragter: Aiwanger muss Schaden verringern

In der Flugblatt-Affäre hat der bayerische Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle (CSU) dem Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger vorgeworfen, Bayern und der Bekämpfung des Antisemitismus Schaden zugefügt zu haben. "Hubert Aiwanger ist nun aufgefordert, mit seinem Handeln dem von ihm herbeigeführten Schaden entgegenzuwirken", forderte Spaenle am Sonntag einer Mitteilung zufolge.

Aiwanger habe sich lange uneinsichtig gezeigt. Er sei seiner Vorbildfunktion als Staatsminister nicht gerecht geworden, kritisierte der Antisemitismusbeauftragte.

Update, 14.35 Uhr: Israelitische Kultusgemeinde: Aiwanger muss Vorwürfe entkräften

In der Flugblatt-Affäre hat die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger zu klaren Schritten der Aufarbeitung aufgefordert. "Er muss Vertrauen wiederherstellen und deutlich machen, dass seine Aktionen demokratisch und rechtlich gefestigt sind", sagte Knobloch am Sonntag laut einer Mitteilung der Kultusgemeinde.

"Inwieweit es Hubert Aiwanger nun gelingen wird, die Vorwürfe, die noch im Raum stehen, mit Worten und Taten zu entkräften, wird sich dabei zeigen", sagte die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland. Zugleich sicherte sie dem Politiker zu: "Die Türen der jüdischen Gemeinschaft waren für ihn immer offen."

Update, 13.40 Uhr: Habeck: Söders Entscheidung zu Aiwanger ist "keine gute"

Vizekanzler Robert Habeck hat die Entscheidung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ( CSU), an seinem Stellvertreter Robert Aiwanger (Freie Wähler) festzuhalten, scharf kritisiert. "Sich als Jugendlicher möglicherweise zu verlaufen, ist das eine, sich als verantwortlicher Politiker zum Opfer zu machen und der Inszenierung wegen an den demokratischen Grundfesten zu rütteln, ist das andere", sagte der Grünen-Politiker am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Da ist eine Grenze überschritten."

Update, 13.30 Uhr: Antisemitismusbeauftragter: Aiwanger sollte KZ-Gedenkstätte besuchen

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger in der Flugblatt-Affäre einen Besuch der KZ-Gedenkstätte Dachau nahegelegt. "Der bayerische Ministerpräsident (Markus Söder/CSU) hat entschieden, Hubert Aiwanger im Amt zu behalten", sagte Klein dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Es wäre jetzt ein gutes Zeichen, wenn er nicht nur das Gespräch mit den jüdischen Gemeinden, sondern auch mit den Gedenkstätten in Bayern sucht und deren wichtige Arbeit stärkt, etwa durch einen Besuch in Dachau. Damit käme er seiner Vorbildfunktion als verantwortlicher Politiker nach."

Update, 12.20 Uhr: Aiwanger: Freue mich auf politische Weiterarbeit

Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger freut sich nach der Entscheidung gegen seine Entlassung auf die politische Weiterarbeit. "Ich freue mich, dass wir politisch weiterarbeiten können und in diesem Sinne arbeite ich für Bayern weiter", sagte der Freie-Wähler-Chef am Sonntag laut dpa am Rande eines Wahlkampfauftritts in einem Bierzelt in Grasbrunn (Landkreis München).

Update, 12.05 Uhr: Katalog mit Fragen und Antworten an Aiwanger im Netz veröffentlicht

Die bayerische Staatsregierung hat den Fragenkatalog an den stellvertretenden Regierungschef Hubert Aiwanger veröffentlicht. Auch seine Antworten stehen in dem unmittelbar nach einer Pressekonferenz Söders am Sonntag im Internet veröffentlichten Dokument. Aiwanger habe der Veröffentlichung zugestimmt, sagte Söder. Alle Fragen und Antworten lesen Sie hier.

Update, 12 Uhr: von Brunn: Aiwanger "Schande Bayerns" - SPD Bollwerk gegen rechts

Bayerns SPD-Chef Florian von Brunn hat den Verbleib von Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) im Amt als "traurigen Tag für das Ansehen von Bayern in Deutschland und der Welt" bezeichnet. "Dass die CSU unter Markus Söder einen aktiven Rechtspopulisten und früher auch rechtsradikal tätigen Aktivisten als Stellvertreter in der Regierung akzeptiert, ist ein negativer Höhepunkt in der Geschichte von Nachkriegsdeutschland", teilte der SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl mit. Den Bürgerinnen und Bürgern in Bayern sei nun klar, dass die CSU unter Markus Söder nicht nur rechts blinke, sondern auch nach rechts winke, sagte von Brunn. "Die BayernSPD war, ist und bleibt das Bollwerk gegen Rechts im Freistaat Bayern."

Update.11.40 Uhr: Aiwanger: Flugblatt-Vorwürfe als "Schmutzkampagne gescheitert

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hat die Vorwürfe im Zuge der Flugblatt-Affäre als gescheiterte politische Kampagne gegen ihn bezeichnet. "Das war ein schmutziges Machwerk", sagte Aiwanger am Sonntag laut dpa bei einem Wahlkampfauftritt in einem Bierzelt in Grasbrunn (Landkreis München). "Die Freien Wähler sollten geschwächt werden." Doch die Partei sei durch die Vorwürfe "gestärkt worden", sagte Aiwanger. "Wir haben ein sauberes Gewissen." Seine Gegner seien mit ihrer "Schmutzkampagne gescheitert". Markus Söder hatte bei einer Pressekonferenz erklät, dass Aiwanger im Amt bleiben soll.

Update, 11.10 Uhr: Söder: "Aiwanger hat wohl in seiner Jugend schwere Fehler gemacht" - Dennoch soll er bleiben

Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (FReie Wähler) bleibt im Amt. Das hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Sonntag in einer Pressekonferenz mitgeteilt.

Aiwanger habe in seiner Jugend wohl schwere Fehler gemacht. Doch es läge kein Beweis gegen ihn vor, dass er tatsächlich der Verfasser des menschenverachtenden Flugblatts war, das damals in seiner Schulzeit bei ihm gefunden worden war. Zudem sei die Sache lange her. "Eine Entlassung aus dem Amt wäre aus meiner Sicht nicht verhältnismäßig", sagte Söder.

"Schwamm drüber" dürfte es jetzt jedoch nicht geben. "Wer ernst bereut, kann leichter auf Verzeihung hoffen", mahnte er. Die Koalition von CSU und Freien Wählern solle fortgesetzt werden. Er habe es sich nicht leicht gemacht, betonte Söder. Aber seine Entscheidung stehe. Damit hält der bayerische Ministerpräsident Markus Söder aktuell an seinem Vize fest. Söder machte bei der Pressekonferenz jedoch auch deutlich, dass es auf nicht alle gestellten Fragen an Aiwanger eine befriedigende Antwort gegeben habe.

Update: 11 Uhr: Pressekonferenz von Markus Söder zur Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger beginnt

"Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe es mir dabei nicht leicht gemacht.", so beginnt Markus Söder seine Pressekonferenz. Er beschreibt das Flugblatt als menschenverachtend und Bayern als Bollwerk gegen Faschismus.

Am Samstagabend habe es ein langes Gespräch zwischen ihm und Hubert Aiwanger gegeben. Söder kritisiert das Krisenmanagement von Aiwanger. "Spät, aber nicht zu spät" habe es von Aiwanger dann eine klare Distanzierung und eine Entschuldigung gegeben. Er habe Aiwanger 25 Fragen gestellt, deren Antworten fristgerecht eingegangen sind. Sie würden öffentlich einsehbar sein.

Hubert Aiwanger (Freie Wähler) steht in der sogenannten Flugblatt-Affäre in der Kritik. Er soll jedoch im Amt bleiben. Bild: Peter Kneffel, dpa

Update, 10.50 Uhr: Ministerpräsident Söder will Aiwanger im Amt belassen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) trotz zahlreicher Vorwürfe in der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt aus Schulzeiten aktuell nicht entlassen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag in München. Zuvor hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet.

Update, 9.25 Uhr: Wegen der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt hält der Grünen-Politiker Anton Hofreiter den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) nicht mehr für tragbar. „Das zentrale Problem am Verhalten von Herrn Aiwanger sind weniger die antisemitischen und zutiefst menschenverachtenden Aussagen, die er damals in seiner Tasche hatte, sondern der heutige Umgang damit“, sagte Hofreiter den Zeitungen der „Funke Mediengruppe“. „Statt klar um Entschuldigung zu bitten, tut er so, als wäre er selbst das Opfer.“

++++ Söder kündigt Pressekonferenz im Fall Hubert Aiwanger an +++

Update, 9 Uhr: In der Flugblatt-Affähre um Hubert Aiwanger (Freie Wähler) dürfte es am Sonntag Klarheit über den weiteren Verbleib des bayerischen Wirtschaftsministers geben: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will am Sonntagvormittag kurzfristig eine Pressekonferenz geben. Die Staatskanzlei lud für 11.00 Uhr dazu ein, "aus aktuellem Anlass", wie es in der Einladung hieß.

Damit steht die Aufarbeitung der Affäre um Bayerns Vize-Regierungschef Aiwanger und ein antisemitisches Flugblatt aus Schulzeiten wohl vor dem entscheidenden Höhepunkt. Ausgang völlig offen.

Viele Freie Wähler halten weiterhin zu ihrem Chef Aiwanger - aber was sagt Söder?

Der Freie-Wähler-Chef hatte zuletzt einen umfangreichen Fragenkatalog Söders zu den Vorwürfen schriftlich beantworten müssen. Danach werde er eine abschließende Bewertung treffen, hatte Söder vorab angekündigt. Der Vorgang gewinnt auch deshalb an Dramatik, da in Bayern am 8. Oktober die Landtagswahl ansteht.

Aiwanger steht seit einer Woche in der Kritik: Die Süddeutsche Zeitung hatte zunächst über ein antisemitisches Flugblatt aus seiner Schulzeit berichtet. Aiwanger wies schriftlich zurück, das Pampglet geschrieben zu haben. Gleichzeitig räumte er aber ein, es seien "ein oder wenige Exemplare" in seiner Schultasche gefunden worden. Kurz darauf erklärte Aiwangers älterer Bruder, das er der Verfasser gewesen sei.

Viele Mitglieder der Freien Wähler stellen sich hinter Aiwanger, sie wittern eine Kampagne gegen den Politiker. Was Freie Wähler aus Kempten sagen, lesen Sie hier.

Bei einem Bierzelt-Auftritt im Rahmen des Karpfhamer Fest in Niederbayern verteigte sich Aiwanger am Freitag erneut gegen die Vorwürfe. "Jawohl, auch ich habe in meiner Jugend Scheiß' gemacht", sagte er. "Jawohl, ich habe auch Mist gemacht." Und weiter: "Das Flugblatt war scheußlich, das ist nicht wegzudiskutieren." Gleichzeitig betonte er, dass es nicht in Ordnung sei, jemanden mit Dingen zu konfrontieren, die 35 bis 40 Jahre zurücklägen, "bis zu seiner beruflichen Existenzvernichtung".

