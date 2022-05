Flugzeug überschlägt sich bei Notlandung am Flughafen Augsburg

Am Montagnachmittag meldet die Polizei einen Unfall südlich des Augsburger Flughafens. Ein Flugzeug hatte sich während einer Notlandung überschlagen.

03.05.2022 | Stand: 07:12 Uhr

Aktualisiert am Dienstag, 7 Uhr - Rettungskräfte rücken am Montagnachmittag zu einem Einsatz südlich des Augsburger Flughafens aus. Bei einem Unfall im Landeanflug zum Augsburger Flughafen hat sich am Montagnachmittag ein Kleinflugzeug überschlagen. Drei Personen befanden sich zu dieser Zeit an Bord der Maschine.

Der 71 Jahre alte Pilot und die beiden Passagiere - ein 81-Jähriger und eine 74-Jährige - seien leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher.

Flieger setzte bei Notlandung vor Landebahn auf und überschlug sich

Der Pilot habe im Landeanflug aus bislang unbekannten Gründen eine Notlandung einleiten müssen. Der Flieger setzte einige Hundert Meter vor der Landebahn in einem Acker auf, überschlug sich und blieb auf dem Dach in einer Wiese liegen. Die drei Insassen konnten sich laut Polizei selbst aus dem Wrack befreien.

Weitere Meldungen aus Bayern lesen Sie hier.