Flugzeug überschlägt sich bei Notlandung nahe Augsburg: Rettungseinsatz läuft

Am Montagnachmittag meldet die Polizei einen Unfall südlich des Augsburger Flughafens. Offenbar überschlug sich ein Flugzeug während einer Notlandung.

02.05.2022 | Stand: 17:27 Uhr

Rettungskräfte rücken am Montagnachmittag zu einem Einsatz südlich des Augsburger Flughafens aus. Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums in Augsburg war ein kleinmotorigesFlugzeug in einen Unfall verwickelt, drei Personen befanden sich zu dieser Zeit an Bord der Maschine.

Nach ersten Informationen musste der Flieger eine Notlandung einlegen und landete dabei auf einem Feld, das sich etwa zwischen dem Flughafen und der Derchinger Straße östlich des Areals befindet . Dabei hat sich das Flugzeugüberschlagen, der Pilot und seine beiden Begleiter wurden dabei leicht verletzt. Nach Angaben der Augsburger Berufsfeuerwehr wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte werden von einem Rettungshubschrauber unterstützt.

