Neunjähriger Junge in Oberfranken getötet - Vater unter Mordverdacht

Eine Mutter bei Forchheim will ihren Sohn vom Vater abholen. Dieser öffnet mit Messer in der Hand die Tür, der Junge ist tot. Nun steht er unter Mordverdacht.

22.03.2021 | Stand: 20:06 Uhr

In Oberfranken soll ein 50 Jahre alter Mann seinen neunjährigen Sohn getötet haben. Gegen den Verdächtigen wurde am Montag Haftbefehl wegen dringenden Mordverdachts erlassen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bamberg mitteilten. Der Junge war am Sonntagabend in Kleinsendelbach bei Forchheim tot aufgefunden worden.

Rechtsmedizin stellt gewaltsamen Tod des Jungen fest

Die getrennt lebende Ehefrau habe den Jungen abholen wollen, nachdem dieser das Wochenende beim Vater verbracht hatte. Als der Mann mit einem Küchenmesser in der Hand die Tür öffnete, bekam die Mutter Angst um ihren Sohn und rief die Polizei. Beamte fanden den leblosen Jungen. Bei einer rechtsmedizinischen Untersuchung wurde festgestellt, dass das Kind durch Gewalteinwirkung starb.

