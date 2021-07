Fränkische Fastnachter suchen bei Narren-Casting Talente

Weil die Pandemie die Talentsuche erschwert, machen die fränkischen Fastnachter ein Casting. Dort können Mutige sich für die ganz große Bühne empfehlen.

16.07.2021 | Stand: 11:07 Uhr

Wenn der "Indiana Schorsch" und die "Schnabelbremsen" auf der Bühne stehen, ahnt man: Noch ist nicht wirklich Fastnachtsaison, aber die Narren schlafen auch im Sommer nicht. Bis zu den Fernseh-Höhepunkten "Fastnacht in Franken" und "Närrische Weinprobe" dauert es zwar noch ein paar Monate.

Laien-Fastnachter konnten aber schon am Donnerstagabend einen ersten Schritt machen, um sich vielleicht einmal den Traum von der großen Bühne zu erfüllen: beim Casting des Fastnacht-Verbands Franken und des Bayerischen Rundfunks in Kitzingen.

Eine derartige Talente-Schau gab es vorher nicht - Grund ist jetzt vor allem die Pandemie.

Im Fernsehen auftreten? "Ja, warum nicht? Ich bin immer gleich dabei", sagte die Teilnehmerin Wally Schnabel. "Und ich bin immer die Skeptikerin", ergänzte Maria Brems, die mit Schnabel zusammen die "Schnabelbremsen" aus Mittelfranken komplettiert. "Aber ja: Man könnte es probieren." Das Duo versuchte sein Glück mit einem Lied zu Übergewicht und Abnehmen. Hypnose und Magenverkleinerung sind dann aber doch nix - dann doch lieber ordentlich zulangen.

Darüber hinaus lieferten die rund 20 Teilnehmer so ziemlich alles, was zu einer gescheiten Fastnachtssitzung gehört: In Sketchen und Witzen ging es um humorvoll aufbereitete Alltagsthemen wie Beziehungen und eben das Abnehmen. Sängerinnen und ein Experimental-Instrumentalist versuchten es musikalisch. Hin und wieder wurde es bei den Büttenreden auch mal politisch.

"Unser Ziel, Menschen kennenzulernen, die wir noch nicht kannten, und Potenzial zu entdecken, ist aufgegangen", bilanzierte Marco Anderlik, Präsident des Fastnacht-Verbands Franken. Komplette Neulinge wagten sich nicht zum Casting. Viele kamen - wie die "Schnabelbremsen" - bereits als gestandene Fastnachter, alle hatten in irgendeiner Form schon närrisch vor Menschen gestanden.

Peter Ott mit 77 Jahren ältester Teilnehmer

Manche erschienen eher mit der Einstellung "Dabeisein ist alles". Da versinke man schon fast vor Ehrfurcht, sagte Peter Ott, mit 77 Jahren ältester Teilnehmer und mit einigen Auftritten im Seniorenheim noch der vergleichsweise größte Laie, angesichts der hochkarätigen Konkurrenz. Er war mit Gedichten und ohne große Erwartungen an sich selbst zum Casting gekommen: "Ich mach' des, wos i kann, und gut is'." Ob er es ins Fernsehen schafft? "So ein Spätzünder? Ich waaß ned. Aber wenn ich gerufen werde, dann eile ich."

Dass die Fastnachter überhaupt casten müssen, hat vor allem mit der Corona-Pandemie zu tun. Ein Nachwuchs-Problem habe die Fastnacht nämlich definitiv nicht, versicherte Anderlik vom Fastnacht-Verband. Aber wie will man - wie sonst üblich - Talente bei kleineren Sitzungen sichten, wenn die gar nicht stattfinden? Also muss man sich die Narren eben selbst ins Haus holen.

Nur das große Publikum fehlte am Donnerstag halt doch ein bisschen: Sie habe sich wohlgefühlt und Spaß, vorher aber auch ein bisschen Bedenken gehabt, erzählte Susanne Wölfling, die als Kleingärtnerin auftrat. "Weil: Bei mir daheim ist der Saal voll, da ist schon Stimmung drin und man kommt selber auch besser rein."

Genau das wollten die Veranstalter bewusst aufgreifen. Die Fünf-Minuten-Nummern der Teilnehmer waren in ein Programm mit Moderator eingebettet, ein bisschen Lach-Unterstützung von daheim durften die Talente außerdem dann doch mitbringen.

Jury gibt Fastnachtern ehrliches Feedback

Überhaupt ging es nicht darum, Leute öffentlich zu bewerten oder gar das Urteil der Jury selbst zur Show zu machen. Unter vier Augen konnten sich die Teilnehmer aber die Einschätzung der Profi-Fastnachter vom Fernsehen und vom Verband anhören. "Es war ein sehr ehrliches und auch sehr kritisches Feedback", sagte René Kraus, Bühnenname "Der Ente".

An sich hätten die Profis es gut gefunden, er könne aber noch mehr auf die konkreten Anforderungen eingehen und stärker die "Fastnachtbrille" aufsetzen. "Ehrliches Feedback ist einfach Gold wert", bei Auftritten kämen eben doch nur die zu einem, die es gut gefunden hätten, sagte der Musiker, der mit verrückten, selbstgebauten Instrumenten auftrat.

Ob man den einen oder die andere in der nächsten Saison wohl bei den Fernseh-Höhepunkten auf der Bühne sehen kann? Das ließen die Veranstalter bewusst offen, ein Sieger oder eine Siegerin sollte gar nicht gekürt werden. Mit einigen habe man näheren Kontakt vereinbart, verrät Anderlik. "Es ist ein langer Weg, der da ansteht", sagte Norbert Küber von der BR-Fastnachtredaktion. "So ein Casting ist ja immer eine Momentaufnahme", sagte er. Ein nächster Schritt ist dann möglicherweise eine "Anschausitzung" im November.

