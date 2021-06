Frühere BR-Hörfunkdirektorin Mösler gestorben - "Eine Pionierin"

Gustava Mösler ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Sie rückte als erste Frau 1980 in die Führungsetage des Bayerischen Rundfunks auf.

16.06.2021 | Stand: 17:57 Uhr

Die frühere BR-Hörfunkdirektorin Gustava Mösler ist tot. Die erste Frau in diesem Amt innerhalb der ARD starb im Alter von 100 Jahren, wie der Bayerische Rundfunk (BR) am Mittwoch mitteilte. Nach Angaben ihrer Angehörigen sei sie am Montag friedlich im Kreis der Familie eingeschlafen.

Mösler bekam bayerische Verfassungsmedaille

"Dr. Gustava Mösler war eine Pionierin und eine beeindruckende, mutige und meinungsstarke Journalistin. Der Bayerische Rundfunk, ja die ganze ARD, hat ihr viel zu verdanken", kondolierte BR-Intendantin Katja Wildermuth. "Als erste Frau im BR rückte sie 1980 in die Führungsetage auf und wurde Leiterin der Hauptabteilung Kultur. Von 1982 bis 1985 war sie dann die erste Hörfunkdirektorin im BR und innerhalb der ARD und ein Vorbild für viele junge Journalistinnen."

Die gebürtige Helgoländerin, die in München heimisch wurde, erhielt für ihre Leistungen 1985 die Bayerische Verfassungsmedaille.