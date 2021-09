Frau in Regensburg auf offener Straße vergewaltigt

Eine Frau ist in Regensburg offenbar nahe einer Bahnunterführung von einem Unbekannten zu Boden gebracht und vergewaltigt worden. Die Polizei sucht den Mann.

07.09.2021 | Stand: 13:18 Uhr

Eine 38-jährige Frau soll in Regensburg auf offener Straße vergewaltigt worden sein. Wie die Polizei mitteilte, überwältigte ein Unbekannter die Frau nahe einer Bahnunterführung, brachte sie zu Boden und vergewaltigte sie.

Die 38-Jährige war laut Polizei am Samstag gegen 23.50 Uhr von der Landshuter Straße in Richtung Innenstadt gelaufen. Auf Höhe eines Fitnessstudios wurde sie nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem unbekannten Mann angesprochen und sexuell belästigt. Die Frau floh vor dem Unbekannten weiter in Richtung Innenstadt.

Passanten werden durch Schreie auf Vergewaltigung aufmerksam

Bei der Bahnunterführung wurde sie dann von demselben Mann erneut angegangen. Laut Polizei nahm der Mann Handlungen an der Frau vor, die "den Tatbestand der Vergewaltigung erfüllen".

Durch die Schreie der 38-Jährigen wurden Passanten auf die Situation aufmerksam, woraufhin der Täter von ihr abließ und davonlief. Gegen 0.30 Uhr wurde die Polizei über den Notruf über den Vorfall informiert. Die Beamten leiteten eine umfangreiche Fahndung nach dem Unbekannten ein, die bisher ergebnislos war.

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 0941/5062888 entgegen.

Lesen Sie auch

Vorfälle in München Auf Anhänger den Abschluss gefeiert: 20 Verletzte nach Sturz - Schülerin nach Abschlussparty vergewaltigt

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß

Alter: Ende 20 oder etwas jünger

athletische Statur

dunkle Hautfarbe

braune, nackenlang nach hinten gekämmte Haare

sprach gebrochenes Deutsch

trug ein weißes Shirt und eine blaube Jeans

Lesen Sie auch: Frauen ins Auto gezerrt und vergewaltigt: Zehneinhalb Jahre Haft für 28-Jährigen