Frau stürzt in Straßenbahn und stirbt an Verletzungen

Nach einem Sturz in einer Nürnberger Straßenbahn ist eine Seniorin ihren Verletzungen erlegen.

07.02.2022 | Stand: 14:44 Uhr

Nach Polizeiangaben vom Montag starb die 83-Jährige am Sonntag im Krankenhaus. Am vergangenen Mittwoch war die Frau im Süden der Stadt in die Tram eingestiegen.

Nach Unfall in Nürnberg: Polizei sucht Zeugen

Noch bevor sie sich hinsetzen konnte, sei sie zu Boden gestürzt, hieß es von der Polizei. Eine andere Passagierin beobachtete den Sturz und rief den Rettungsdienst. Anschließend wurde die 83-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach der Frau, die den Rettungsdienst verständigte, und nach möglichen weiteren Zeugen des Unfalls.

