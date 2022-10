Frau tot vor Schafgehege gefunden - ist ein Schafbock schuld?

Vor einem Schafgehege auf einer Weide in Gerolsbach bei Pfaffenhofen wurde am Dienstag eine Frau tot aufgefunden. Schuld könnte ein Schafbock sein.

19.10.2022 | Stand: 13:16 Uhr

Bei einem Betriebsunfall auf einem landwirtschaftlich genutzten Grundstück ist eine 78-Jährige in Oberbayern ums Leben gekommen. Die Frau wurde am Dienstag tot vor einem Schafgehege auf der Weide in Gerolsbach (Landkreis Pfaffenhofen) gefunden, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

Die an ihr festgestellten Verletzungen deuten demnach auf einen Sturz im Gehege oder einen eventuellen Angriff eines Schafbocks hin. Hinweise auf die Beteiligung Dritter gebe es derzeit nicht. Zur Klärung der genauen Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Ingolstadt eine Obduktion des Leichnams an.

