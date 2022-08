Frau verletzt mehrere Menschen im Stadtzentrum von Weiden

Mit einer schwertähnlichern Waffe hat eine Frau in Weiden drei Menschen verletzt. Passanten überwältigen die mutmaßliche Täterin, die Polizei nimmt sie fest.

23.08.2022 | Stand: 16:14 Uhr

Es ist Mittagszeit, Sonnenschein, ein belebter Platz in der Innenstadt von Weiden in der Oberpfalz - hier greift nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine Frau mehrere Menschen an. Drei Opfer werden bei dem Vorfall am Dienstag verletzt, zwei Männer (46 und 61 Jahre) müssen in einem Krankenhaus behandelt werden. Beamte stellen die Tatwaffe, einen schwertähnlichen Gegenstand, sicher.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, haben mehrere Passanten die 65 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab überwältigt und festgehalten. So konnten schon kurz nach der Attacke Beamte die Frau festnehmen.

Frau verletzt Menschen in Weiden: Oberbürgermeister von Weiden ist "schockiert und betroffen"

Nähere Hintergründe zur Tat, zur mutmaßlichen Täterin und Tatwaffe sowie zu den Opfern lagen zunächst noch nicht vor. Letztere hätten sich nicht in Lebensgefahr befunden. Am Abend wollte die Polizei weitere Informationen herausgeben. Kripo und Staatsanwaltschaft Weiden ermitteln.

Der Oberbürgermeister der Stadt, Jens Meyer (SPD), besuchte den Tatort und ließ mitteilen: "Ich bin schockiert und tief betroffen. Meine Gedanken sind bei den Verletzten. Ich wünsche ihnen schnelle und gute Besserung. Herzlichen Dank an alle Einsatzkräfte für das schnelle Eingreifen und die Festnahme der Täterin."

Es gebe viele Zeugen, von denen die Polizei bereits etliche befragt habe. Die Ermittler bitten alle Menschen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden und gegebenenfalls Fotos oder Videos der Polizei zu übermitteln.

Lesen Sie auch

München Jugendlicher soll 21-Jährigen bei Drogengeschäft ermordet haben

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.