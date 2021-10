Frau will am Stachus Handy aus Gleisbett holen - S-Bahn muss notbremsen

Am S-Bahnhof Karlsplatz ist eine Frau auf ein Bahngleis gestiegen, um ihr Handy zu holen. Eine S-Bahn musste daraufhin notbremsen.

27.10.2021 | Stand: 12:22 Uhr

Eine Frau ist ihrem Handy in ein Bahngleis in der Münchner Innenstadt hinterhergestiegen und hat damit die Schnellbremsung einer S-Bahn ausgelöst. Die 52-Jährige war am Dienstag am unterirdischen S-Bahnhof Karlsplatz (also am Stachus) kurz entschlossen ins Gleisbett geklettert, weshalb eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn die Notbremsung einer S-Bahn veranlasste, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte.

Polizei: "Handy ist es nicht wert zu sterben"

Die Frau blieb unverletzt. "Ein Handy ist es nicht wert zu sterben", warnte die Polizei in der Mitteilung.

Lesen Sie auch: Mutter droht Sohn mit Polizei: Dreijähriger weint bei Routineeinsatz