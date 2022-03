Fahrer rammt bei Überholmanöver anderes Auto und stirbt

In Freilassing übersah ein Autofahrer beim Überholen ein entgegenkommendes Auto und verursachte so einen Unfall. Er starb später im Krankenhaus.

14.03.2022 | Stand: 11:29 Uhr

Bei einem Überholmanöver auf der Bundesstraße 20 in Freilassing (Landkreis Berchtesgadener Land) ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 28 Jahre alte Fahrer überholte ein anderes Auto und übersah dabei einen entgegenkommenden Wagen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die Autos seien daraufhin am Sonntagabend ineinander gekracht.

Der 28-Jährige starb später im Krankenhaus. Die drei Insassen des gerammten Autos wurden den Angaben zufolge teils schwer verletzt. In Lebensgefahr schwebten sie inzwischen nicht mehr, hieß es. Die Straße wurde an der Unfallstelle vier Stunden lang gesperrt.

Alle aktuellen Meldungen aus Bayern finden sie hier.