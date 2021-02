Freistaat bietet Übernahme von Kita-Gebühren auch im März an

Eltern, die ihre Kinder nach den Kita-Öffnungen am 22. Februar nicht in die Betreuungseinrichtungen bringen, bekommen auch im März die Gebühren erstattet.

12.02.2021 | Stand: 14:25 Uhr

Der Freistaat werde die Beiträge auch im März übernehmen, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag in einer Regierungserklärung im Landtag in München. Eltern, die vielleicht skeptisch seien, könnten also frei entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Kita bringen oder nicht.

Kita-Gebühren wurden in Bayern auch im Januar und Februar erstattet

Schon im Januar und Februar sprang und springt der Freistaat bei den Kita-Gebühren ein. Die Pauschalbeträge, die den Trägern erstattet werden, werden an durchschnittlichen Beitragshöhen bemessen. Für Krippen sind dies 300 Euro, für den Kindergarten 50 Euro, für einen Hortplatz 100 Euro, in der Kindertagespflege 200 Euro, in der Mittagsbetreuung bis etwa 14.00 Uhr 68 Euro und in der Mittagsbetreuung bis 16.00 Uhr 110 Euro.

Am Donnerstag beschloss das bayerische Kabinett Kitas und Grundschulen ab 22. Februar schrittweise zu öffnen.