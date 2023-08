Schwerer Unfall in Friedberg in Schwaben: Ein Kleintransporter erfasst einen dreijährigen Bub.

09.08.2023 | Stand: 07:10 Uhr

Ein Dreijähriger ist in Friedberg (Landkreis Aichach-Friedberg) von einem Kleintransporter erfasst und schwer verletzt worden. Der Bub sei am Dienstag mit seinem Großvater unterwegs gewesen, als das Kind unvermittelt über die Straße gerannt sei, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der 33 Jahre alte Fahrer habe noch gebremst, den Dreijährigen jedoch mit seinem Wagen erfasst. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.