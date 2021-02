Friseur versteigert ersten Termin nach Lockdown für 422 Euro

In Bayreuth hat ein Friseur den ersten Termin nach dem Lockdown für 422 Euro versteigert. Das Geld soll für einen guten Zweck sein.

21.02.2021 | Stand: 15:20 Uhr

Ein Friseur in Bayreuth hat den ersten Termin nach dem Lockdown für 422 Euro zu einem guten Zweck versteigert. Ein 43 Jahre alter Handwerker und Mitglied einer Hilfsorganisation, die sich für Kinder einsetzt und an die das Geld auch gehen soll, habe den Termin am 1. März auf der Plattform Ebay ersteigert, sagte der Friseur Andreas Nuissl am Sonntag.

Zusätzliche 1.310 Euro als Spenden

Zusätzlich zu den 422 Euro seien von Kunden und Freunden bisher 1.310 Euro als Spenden zusammen gekommen. "Ich denke, dass in den nächsten drei Wochen, besonders wenn wir ab dem 1. März wieder geöffnet haben, noch zusätzliche Spenden kommen", sagte Nuissl.

Das Geld soll der Tafel Bayreuth und dem Kinderprojekt Round Table 98 Bayreuth am 15. März übergeben werden.

Friseure ab 1. März geöffnet

Friseurgeschäfte sind seit dem Lockdown vom 16. Dezember geschlossen. Das Verbot wurde nach einem Bund-Länder-Gipfel zum 1. März aufgehoben.

Lesen Sie auch: Friseur, Kino, Supermarkt: Wo das Ansteckungsrisiko am höchsten ist