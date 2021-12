Fritz Wepper kommt «vielleicht Anfang des Jahres nach Hause»

Schauspieler Fritz Wepper ("Um Himmels Willen") ist zuversichtlich, dass er nach einer Krebs-OP bald aus der Reha entlassen wird. Wie es dem 80-Jährigen geht.

21.12.2021 | Stand: 09:52 Uhr

"Wenn alles gut läuft, kann ich Anfang des Jahres nach Hause", sagte der 80-Jährige dem Magazin "Bunte" (Mittwoch). "Ich freue mich auf jeden Tag, den ich mit meiner Familie verbringen kann." Wepper hatte Anfang des Jahres öffentlich gemacht, dass er an Krebs erkrankt ist. Die vergangenen Monate verbrachte er in einer Reha-Einrichtung am Tegernsee.

Fritz Wepper ist aktuell in Reha und will "wieder selbstständig und mobil" werden

"Ich fühle mich wohl hier und bin froh, dass ich das Krankenhaus verlassen konnte", sagte der Schauspieler zu "Bunte". Nach einer langen Liegezeit wolle er jetzt Herz, Lunge und Muskeln stärken: "Ich will wieder so selbstständig und mobil wie möglich werden." (Lesen Sie auch: So verbringen Europas Königshäuser Weihnachten 2021)

