Frontalzusammenstoß auf B27 - Transporterfahrer stirbt

Ein 61-jähriger Transporterfahrer ist bei einem Unfall auf der B27 im Kreis Main-Spessart ums Leben gekommen.

01.06.2023 | Stand: 21:22 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 27 im Landkreis Main-Spessart ist ein 61 Jahre alter Transporterfahrer ums Leben gekommen. Zwei 29 Jahre alte Frauen, die in einem Auto saßen, wurden schwer verletzt, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte. Der 61-Jährige sei am späten Donnerstagnachmittag bei Weyersfeld auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte sein Fahrzeug mit dem Wagen, in dem die beiden Frauen saßen.

Diese wurden aus dem Fahrzeug gerettet und in Krankenhäuser gebracht. Der 61-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, wie es hieß. Warum er von seiner Fahrbahn abgekommen war, wird noch ermittelt. Die Bundesstraße blieb für mehrere Stunden komplett gesperrt.

