Frühlingshafte Weihnachtsfeiertage - bis zu 15 Grad gemessen

Von wegen Winter: Frühlingshafte Temperaturen haben überwiegend das Wetter in Bayern an den Weihnachtsfeiertagen bestimmt.

26.12.2022 | Stand: 16:30 Uhr

Die Höchsttemperatur lag am zweiten Weihnachtsfeiertag bei 15 Grad nördlich der Alpen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete. Zeitweise kam auch die Sonne heraus, vor allem im Süden Bayerns.

Warme Weihnachten: So geht es mit dem Wetter weiter

In der neuen Woche bleibt es weiterhin mild. Zwar ziehen laut DWD viele Wolken über den Freistaat hinweg, vor allem Mitte der Woche könnten aber örtlich erneut bis zu 15 Grad erreicht werden. In Ober- und in Niederbayern werden die Nächte voraussichtlich kalt - bis zu minus vier Grad seien gebietsweise am Dienstag und Mittwoch möglich.

Auch für Silvester und den Neujahrstag prognostiziert der DWD frühlingshaftes Wetter mit bis zu 14 Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit sei eher gering. Zum Jahresausklang werde es wohl einen Mix aus Sonnenschein und Wolken geben.