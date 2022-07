Feuerwehr im Großeinsatz: Brand vernichtet fünf Hektar großes Weizenfeld

Ein fünf Hektar großes Weizenfeld hat in der Nähe von Niedernberg (Landkreis Miltenberg, Unterfranken) gebrannt. Auch ein Golfplatz war davon betroffen.

13.07.2022 | Stand: 21:29 Uhr

Ein brennendes Weizenfeld hat in der Nähe von Niedernberg (Landkreis Miltenberg) am Mittwoch für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Eine Dreschmaschine habe vermutlich beim Getreidedreschen einen Funkenflug verursacht, wodurch das Feld in Brand geraten sei, teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Obernburg am Main am Abend mit.

Feuerwehrleute löschen einen Brand auf einem Weizenfeld zwischen Niedernberg und Großostheim. Eine Dreschmaschine habe vermutlich beim Getreidereschen einen Funkenflug verursacht. Bild: Ralf Hettler, dpa

Das mehr als fünf Hektar große Feld war komplett abgebrannt und musste von den Feuerwehrleuten umgepflügt werden, wie es hieß. Zudem breitete sich das Feuer den Angaben zufolge auf einer Fläche von 500 Quadratmetern auf einem benachbarten Golfplatz aus. Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte vor Ort.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.