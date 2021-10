Fund einer Fliegerbombe sorgt für Großeinsatz in Bayreuth

In Bayreuth hat eine englische Fliegerbombe aus dem Weltkrieg am Freitagabend für Aufregung gesorgt. Hunderte Menschen mussten aus ihren Häusern.

Arbeiter hatten gegen 11.15 Uhr auf dem Gelände einer Baustelle in der Mozartstraße in Bayreuth einen schweren und verrosteten Gegenstand gefunden und einen Notruf abgesetzt. Der Verdacht bestätigte sich. Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg befand sich in dem dicht besiedelten Wohngebiet von St. Georgen.

Die ersten Einsatzkräfte der Bayreuther Stadtpolizei sorgten für sofortige Absperrmaßnahmen im Radius von 100 Metern. Nach Eintreffen von Experten der Kampfmittelbeseitigung aus München musste dieser Radius auf 500 Meter erweitert werden. Die Anwohner in diesem Bereich wurden evakuiert.

Insgesamt rückten rund 250 Polizistinnen und Polizisten aus, um das Grelände abzusperren und Menschen in Sicherheit zu bringen. im Einsatz. Unverzichtbar war die tatkräftige Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk. Das Bayerische Rote Kreuz brachte zahlreiche Personen mit Krankentransporten in gesicherte Bereiche. "Dabei stießen die Einsatzkräfte an organisatorische Herausforderungen, da sich unter anderem Personen in amtlich angeordneter Quarantäne befanden", berichtete die Polizei. Auch für sie konnte ein isolierter Transport ermöglicht werden.

Die Betreuung der von der Evakuierung Betroffenen fand in der Oberfrankenhalle Bayreuth statt. Dort organisierten Polizei, Stadt Bayreuth sowie das Bayerische Rote Kreuz, das Technische Hilfswerk und die Feuerwehr einen Rückzugsort mit der Möglichkeit sich aufzuwärmen und aufzuhalten. Die erst vor Kurzem geschaffene Betreuungsgruppe der Polizei Oberfranken kümmerte sich direkt vor Ort um die Zuflucht Suchenden. In den Abendstunden hielten sich etwa 400 Personen in der Halle auf.

Sprengkommando entschärft Fliegerbombe in Bayreuth

Erst gegen 21 Uhr war der betroffene Bereich vollständig evakuiert. Im Anschluss konnten Experten des Sprengkommandos die Fliegerbombe näher begutachten und sich um die Sicherung und Entschärfung kümmern. Die Stadtwerke Bayreuth stellten während der Maßnahmen kurzzeitig den Strom in den angrenzenden Straßenzügen ab.

Nach erfolgreicher Entschärfung um 22.45 Uhr beendeten die Polizeikräfte die Absperrmaßnahmen und die Bürgerinnen und Bürger konnten zurück in ihre Wohnungen und Häuser.