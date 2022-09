Vier Messer im Gepäck: Bundespolizei verhaftet unbelehrbaren Waffensammler

In Furth im Wald in der Oberpfalz haben Bundespolizisten einen unbelehrbaren Waffensammler festgenommen, der mehrfach gegen das Waffengesetz verstoßen hat.

Bei einer Kontrolle in einem Zug in Furth im Wald (Oberpfalz) an der Grenze zu Tschechien hat die Bundespolizei einen unbelehrbaren Waffensammler festgenommen. Die Beamten haben den Mann in einem Zug aus Prag am Montag gegen 8.40 Uhr kontrolliert.

Bei der Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Weiden in der Oberpfalz den Mann per Haftbefehl suchte. Das dortige Amtsgericht hatte den 46-Jährigen rechtskräftig wegen Verstoßes gegen den Waffengesetz zu einer Geldstrafe verurteilt und eine Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet. Der Mann wurde im August 2021 in Waidhaus (Landkreis Neustadt, Oberpfalz) mit einem Schlagring und einer Gewehrpatrone erwischt.

Kontrolle in Furth im Wald: Polizei stellt vier Einhandmesser sicher

Der Mann trug bei der Kontrolle am Montag vier Einhandmesser bei sich. Die Bundespolizei stellte diese sicher. Eigenen Angaben zufolge sei das Sammeln von Messer ein Hobby des 46-Jährigen. Die Bundespolizei Furth im Wald hat Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Der 46-Jährige konnte die Geldstrafe und die Verfahrenskosten in Höhe von 1881 Euro nicht bezahlen. Er muss nun die Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Regensburg antreten.

