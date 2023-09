Fußgänger wird von Auto auf Frankenschnellweg erfasst und stirbt

Ein Fußgänger ist Montagabend auf der A73 unterwegs. Dann wird der 64-Jährige auf dem Nürnberger Frankenschnellweg von einem Auto erfasst.

12.09.2023 | Stand: 07:10 Uhr

Ein Fußgänger ist auf dem Nürnberger Frankenschnellweg von einem Auto angefahren worden und dabei ums Leben gekommen. Warum der 64-Jährige am Montagabend zu Fuß auf dem innerstädtischen Teil der Autobahn 73 zwischen der Rothenburger Straße und der Anschlussstelle Westring unterwegs war, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte.

Frankenschnellweg mehrere Stunden gesperrt

Er starb demnach an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der 44 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Der Frankenschnellweg war für mehrere Stunden in Richtung Fürth komplett gesperrt.