Fußgängerin stirbt nach Unfall in der Oberpfalz

In Amberg in der Oberpfalz ist eine 92-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst worden. Die Frau erlag ihren Verletzungen im Krankenhaus.

03.11.2022 | Stand: 11:33 Uhr

In der Oberpfalz ist eine 92 Jahre alte Fußgängerin von einem Autofahrer erfasst worden und gestorben. Nach Polizeiangaben hatte die Seniorin am Mittwoch die Einfahrt eines Supermarktes in Amberg überquert, als ein 51-jähriger Pkw-Fahrer auf den Parkplatz fuhr.

Aus zunächst unklaren Gründen erfasste der Mann die Frau mit seinem Auto. Die Seniorin erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Die Beamten suchen nun nach Zeugen.

