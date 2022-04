G7-Gipfel auf Schloss Elmau: Gegner planen Protestcamp und Demos in Garmisch-Patenkirchen

Die Vorbereitungen für den G7-Gipfel auf Schloss Elmau laufen - nicht nur bei Politik und Sicherheitskräften. Kritiker des Treffens bringen sich in Stellung.

12.04.2022 | Stand: 11:45 Uhr

Zum G7-Gipfel auf Schloss Elmau Ende Juni sind in Bayern an verschiedenen Orten Proteste geplant. Zwischen dem 6. und 29. Juni planen Klimaaktivisten und andere Gipfel-kritische Gruppen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen sowie in München Aktionen, wie das Aktionsbündnis Stop G7 Elmau am Dienstag mitteilte. Das Bündnis läuft unter demselben Namen wie schon beim G7-Gipfel 2015, der ebenfalls auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen stattfand.

G7-Gipfel auf Schloss Elmau: Gegner wollen in Garmisch-Patenkirchen demonstrieren

Den G7 gehören Deutschland, Kanada, Frankreich, Italien, Japan, die USA und Großbritannien an. Deutschland hat derzeit die Präsidentschaft inne.

Die Gegner wollen am 25. Juni in München und am 26. Juni in Garmisch-Partenkirchen demonstrieren. Zudem planen sie zwischen 24. und 28. Juni ein Aktionscamp in Garmisch-Partenkirchen für voraussichtlich 750 Personen. Allerdings gebe es bei den diversen Veranstaltungen noch Abstimmungsbedarf, hieß es beim Landratsamt Garmisch-Partenkirchen.

G7-Gipfel: Demos sind auch in Mittenwald und Klais geplant

Das gelte auch für drei Dauerkundgebungen für insgesamt 2500 Teilnehmer, die bereits vor Wochen angemeldet wurden. Vom 25. bis zum 28. Juni soll es jeweils von 12.00 bis 18.00 Uhr an den Bahnhöfen in Garmisch-Partenkirchen, Mittenwald und im Krüner Ortsteil Klais Proteste geben.

