Söders Tochter: Kritik an seinem Outfit nicht gerechtfertigt

Der G7-Gipfel 2022 wird vom 26. bis 28. Juni 2022 in Schloss Elmau in den bayerischen Alpen stattfinden. Abendveranstaltung des Bayerischen Ministerpräsidenten für die Staats- und Regierungschefs der Partner der G7 und die Vertreter internationaler Organisationen in der Münchner Residenz