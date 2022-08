Gamescom Award für Kemptener Studis: Wir dürfen den LEDCube testen

Mit Heißkleber und Holzleisten fing es an, am Ende stand eine Auszeichnung auf der weltweit größten Messe für Computer- und Videospiele, der Gamescom in Köln. Adrian Kaul und Hannes Vatter aus Kempten haben innerhalb von neun Monaten einen LED-Würfel entwickelt, auf dem bis zu vier Personen gegeneinander Computerspiele spielen können. Unsere Reporter durften probezocken.

03.08.2022 | Stand: 12:11 Uhr