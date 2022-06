Garmisch im G7-Fieber: Ein Urlaubsort unter Polizei-Beobachtung

Die Welt schaut auf Elmau. Garmisch ist bevölkert von Sicherheitskräften statt Touristen. Der Nahverkehr lahmgelegt, Bankautomaten gesperrt. Ein Tag im Ausnahmezustand.

28.06.2022 | Stand: 18:42 Uhr

Gleich kommt Abdullah Dogan den großen Sieben so nahe wie sonst nur wenige. Als Ehre empfindet der Busfahrer das nicht. „Dass für ein paar Politiker fast 200 Millionen ausgegeben werden, das steht doch in keinem Verhältnis“, regt er sich am Bahnhofsvorplatz in Garmisch-Partenkirchen auf. „Die sollen eine Onlinekonferenz machen, mussten sie ja in Corona-Zeiten auch.“ Dogan fährt gleich einen Teil der Demonstrierenden Richtung Schloss Elmau, hin zum 16 Kilometer langen Zaun, der den Tagungsort der wichtigsten Wirtschaftsmächte der Welt abschirmt. 50 Aktivistinnen und Aktivisten dürfen am Nachmittag in der Nähe des Schlosses demonstrieren, das haben sie vor Gericht erstritten.

