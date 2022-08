Im seichten Wasser am Eibsee bei Grainau findet ein Junge am Donnerstagabend eine rostige Dose. Als er sie mit ins Haus bringt, fängt die Dose an zu rauchen.

12.08.2022 | Stand: 11:45 Uhr

Ein 10-Jähriger hat sich bei einer Ferienfreizeit in Grainau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen (Oberbayern) am Donnerstagabend eine schwere Handverletzung zugezogen. Nach Polizeiangaben hatte der Junge am Eibsee einen Phosphorbecher aus dem zweiten Weltkrieg gefunden und diesen mit in die Unterkunft genommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.